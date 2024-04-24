Нужно объединение людей, потому что война это не только тогда, когда "прилетает" по Киеву, а она сейчас идет везде.

Сегодня важно, чтобы военными подразделениями командовали те, кто имеет опыт на современной войне, которые могут мотивировать и вести за собой.

Об этом сказал боец Главного управления разведки с позывным "Несмачный" в эксклюзивном интервью для TSN.UA. Он вернулся в строй после 13 месяцев пребывания в российском плену и продолжает выполнять задачи по уничтожению оккупантов, участвовал в освобождении Киевщины, а позже стал командиром одной из групп, которая отправилась на вертолетах в оккупированный Мариуполь, где присоединился к украинским защитникам. По его словам, изменения в армии, должны касаться изменения командирского состава.

"В первую очередь, это, во всех подразделениях необходимо сменить старое руководство на новое. Это должны быть не просто новые лица, а это должны быть люди, которые проходят современную войну и имеют понимание какая она. Это не должны быть люди, которые служили когда-то в советской армии и из-за того, что у них сейчас звание майоров, полковников остаются на должностях своих. Хотелось бы видеть именно молодых командиров, которые своими примерами доказывали, что они достойны командовать, в частности такие, как покойный "Да Винчи", живой и очень крутой командир "Редис", Андрей Билецкий, то есть это люди, которые прошли эту войну", - сказал "Несмачный".

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Он подчеркнул, что нужны "адекватные командиры, которые смогут мотивировать и вести за собой ребят". "А не так, как сейчас любят люди шутить, когда командиры говорят: "Идите туда, там вас встретят, там вам помогут", а в результате ребят никто не встречает и им никто не помогает", - отметил боец.

По его словам, война длится уже 10 лет, но даже если сравнивать 2014 и 2024 год, то это большая разницы, методика войны изменилась. Он сказал, что, в частности, сейчас на всех направлениях российские оккупанты "кроют" Силы обороны ФАБами, а в начале войны это были единичные случаи. Он добавил, что сегодня вся Украина страдает от войны, а раньше в основном две области. Боец подчеркнул, что Украине сейчас нужна помощь от партнеров не только вооружением и техникой, но и людьми.

"Может прийти такой момент, что наши люди закончатся. Я смотрю на это реально. Каждый день я слышу новости с фронта, что погиб мой товарищ, знакомый, знакомый знакомого знакомого. Гибнет много людей, а новых людей нет, мобилизационный процесс как-то запустился - пополнения в армии нет. Иностранные партнеры, которые яростно поддерживают Украину, могли предоставлять не только оружие, но и людей, потому что должны понимать, что если мы не сдержим, то следующие будут дальше страны, которые по нашим границам", - подчеркнул он.

При этом отметил, что санкции против России малоэффективны, потому что торговля со страной-агрессором происходит и в дальнейшем. "Несмачный" отметил, что украинской армии очень нужно пополнение, потому что в российской армии не только лучше вооружение, но и больше людей.

"Они просто нас мясом забрасывают. У них есть кем забрасывать. А у нас - жизнь одного бойца, который защищает Украину, на вес, наверное, одного миллиона россиян", - отметил он. По его словам, невозможно достичь победы, если не объединиться и не перестать рассказывать, что кто-то должен защищать Украину, а кто-то - нет. "Война это не только тогда, когда прилетает по Киеву, а она сейчас идет везде", - подчеркнул он. По его словам, на всей линии фронта идут жесткие бои.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, командующий Национальной гвардии Александр Пивненко дал прогноз относительно того, когда мобилизация в Украине "проснется". Он отметил, что в характере нашей нации объединяться именно тогда, когда враг больше всего давит. При этом добавил, что ситуация с мобилизацией у нас может стабилизироваться летом.

Пивненко уточнил, что в контексте продвижения РФ вглубь Украины есть разные риски, можно говорить о возможной угрозе для Харькова, Сум, в целом о Запорожском направлении, хотя для оккупантов Часов Яр - также важная история с точки зрения "военных побед".

Он прогнозирует, что при ощущении большей угрозы со стороны россиян, у нас будет больше добровольцев воевать, потому что так устроено наше общество: чем больше давят, тем больше сплачиваемся.

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