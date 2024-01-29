По его словам, у всех есть понимание ценности жизни солдата.

В украинской армии уже практически нет ничего советского, считает командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк.

В интервью "Донбасс Реалии" он отметил, что после распада СССР выросли уже несколько поколений. "Говорить советщина... мне кажется, это больше в подсознании каждого человека: как ты относишься, как тебя воспитывало общество, как тебя воспитывали родители, как тебя окружающая среда воспитывала?" - отметил он.

Николюк говорит, что раньше в армии была "дедовщина", однако теперь ее нет. В случае, если командир унижает подчиненных, об этом нельзя молчать, добавил военный.

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"Если раньше к солдату относились так... хорошо, что ты есть. Мы как офицеры, выполняя задание, мы зависим от него. Его необходимо ценить. И само отношение такое, что жизнь солдата, она наиболее важна, оно уже у нас априори отработано, у всего нашего руководящего состава, от командира отделения до президента Украины", - добавил генерал-майор.

Война в Украине: последние новости

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной войны российские захватнические войска потеряли уже около 382 110 своих солдат.

За прошедшие сутки на фронте произошло 61 боевое столкновение с оккупационными силами РФ, они семь раз штурмовали украинские позиции на левобережье Днепра.

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