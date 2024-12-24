Военный заявил, что правоохранители незаконно конфисковали взрывчатые вещества, которые необходимы для сбивания российских дронов-разведчиков.

В Одесской области правоохранители конфисковали боеприпасы, которые перевозил в машине военный. Офицер ВМС утверждает, что это повлияло на боеспособность определенных подразделений противовоздушной обороны (ПВО), а в Государственном бюро расследований (ГБР) заявляют о нарушениях.

Так, подполковник ВМС ВС Украины Андрей Смирнов заявил hromadske, что, согласно приказу командира части, в ночь на 5 ноября военные перевозили взрывчатые вещества из воинской части в район выполнения боевых задач. По его словам, это вещества для FPV-дронов, конфискация которых повлекла невозможность выполнения боевой задачи - подразделение, которое создали для уничтожения дронов-разведчиков, не получило необходимые боеприпасы. Такие дроны россияне запускают примерно за час до "прилета" баллистики, отметил военный.

Он утверждает, что имел соответствующие документы на перевозку боеприпасов, однако ГБР ему инкриминирует их похищение с целью продажи. Сейчас, по решению суда, боеприпасы арестованы на неопределенный срок.

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Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире Киев-24 заявила, что изъятие взрывчатки никоим образом не влияет на обороноспособность подразделений:

"Я акцентирую на том, что взрывчатка действительно была обнаружена на одном из блокпостов Одесской области в автомобиле Toyota Tundra, в котором перевозилась активная броня с тротилом. То есть, это пластины и комплекты динамической защиты. И именно такая активная броня с тротилом никоим образом не влияет на обороноспособность подразделений, которые защищают воздушное пространство Одесской области, в том числе".

По ее словам, у военного во время транспортировки боеприпасов соответствующие документы отсутствовали.

"Человек, который сегодня фигурирует в уголовном производстве, будет делать все для того, чтобы защищать себя, потому что он не сотрудничает со следствием. Сейчас ГБР утверждает, что те документы, которые были обнародованы в СМИ, и о которых упоминает военнослужащий, на момент проверки его и его автомобиля отсутствовали. То есть природа происхождения этих документов будет устанавливаться в ходе расследования", - сказала Сапьян.

Она добавила, что указанные взрывчатые вещества перевозились не только без разрешительной документации, но и без соблюдения условий безопасности. Сейчас назначена взрыво-техническая экспертиза.

Скандал в 211-й бригаде - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, из-за вероятных масштабных нарушений и издевательств над солдатами в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ начато уголовное производство.

Как сообщили в ГБР, начато расследование по выявлению фактов злоупотребления должностными лицами бригады. В частности, возможных неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины.

Кроме того, Национальная полиция проводит расследование в отношении руководства бригады по факту привлечения подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в районе боевых действий. Фигуранту сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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