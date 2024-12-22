'Это гонка': Украина делает ставку на свободный рынок оружия в противостоянии с Россией, - WSJ

В Украине активно развиваются компании производства дронов, разрабатывая каждый раз новые БПЛА для нужд фронта.

Украина делает ставку на то, что свободный рынок производства оружия может опередить Россию. Сейчас грозная армия беспилотников Киева была создана преимущественно частными компаниями, немногие из которых существовали на момент начала полномасштабного вторжения России, пишет The Wall Street Journal.

Когда предприниматель Андрей Бондаренко начал создавать дроны, он не имел опыта в военных технологиях. Совместно с другом он разработал первый прототип за месяц, финансируя работу за свой счет.

Уже через месяц первые наземные взрывные беспилотники, созданные Бондаренко, появились на фронте, преодолевая болотистую местность и нанося удары по российским позициям. "Никаких государственных контрактов или согласований не требовалось", - отмечают разработчики.

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Через год его компания Ark Robotics привлекла более 1 миллиона долларов инвестиций, разработала 20 усовершенствованных моделей беспилотников и работает над технологией дистанционного управления, которая позволит управлять дронами на больших расстояниях.

Украина, сталкиваясь с врагом с численным преимуществом в людях и ресурсах, выбрала путь гиперкапитализма для развития своего военного потенциала. По словам чиновников, с 2022 года в стране возникло более 200 новых производителей боеприпасов, большинство из которых сосредоточено на разработке дронов. Этому способствовало снижение налогов, дерегуляция и государственные гранты.

"Чтобы победить Россию, мы не можем просто делать то, что они делают", - сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, - "У них всегда будет больше денег. Они смогут строить больше заводов. Поэтому мы должны полагаться на предпринимателей и инновации".

Правительство отменило таможенные пошлины на импорт ключевых компонентов для дронов, что стало значительным облегчением для производителей. Однако вызовы остаются: от перебоев с электроснабжением до высоких рисков работы вблизи линии фронта. Некоторые предприятия, как Ark Robotics, даже рассматривают возможность переноса части производства в Польшу.

Инновации в условиях войны

Компания Ark Robotics, которая сейчас имеет 60 сотрудников, разрабатывает различные типы техники, от наземных дронов до модифицированных автомобилей, которые могут выполнять задачи по доставке, эвакуации или уничтожению целей.

"Мы должны проявить креативность", - отметил Андрей Удовиченко, операционный руководитель Ark Robotics.

Однако массовое производство остается сложной задачей. Частые перебои с электроснабжением увеличивают расходы, а арендодатели избегают сотрудничества из-за страха перед российскими ударами. "Генераторы спасают нас, но это дорого", - отметил Бондаренко.

Стартапы в области оборонных технологий столкнулись с необходимостью быстро адаптироваться к изменениям. "Это гонка, и не все компании могут успевать за темпами изменений", - отметил Федоров. Военные теперь ввели систему вознаграждения, которая позволяет обменивать очки за эффективность на дополнительные дроны. Это также помогает правительству определять самые нужные модели.

Украинский стартап "Вырий Дрон", который начинал с 10 дронов в месяц, сейчас производит 10 000 единиц ежемесячно. Основатель компании Алексей Бабенко регулярно тестирует технику на передовой, чтобы быстро реагировать на потребности военных. "Россияне начали производить много глушилок", - пояснил он. - "Мы создаем новые частоты, они - новые глушилки".

Несмотря на вызовы, Украина сохраняет оптимизм относительно потенциала своих оборонных технологий, но остается зависимой от западной помощи и инвестиций. Как отметил инвестор Перри Бойл: "Есть много покупателей, пока немного инвесторов".

Дроны на войне - последние новости

Недавно стало известно, что украинские специалисты разрабатывают высокоточные боеприпасы для БПЛА. По мнению военных обозревателей, они позволят резко повысить эффективность использования дронов на поле боя.

А еще ранее сообщалось, что в Украине создали дешевые дроны-"антишахеды". Важнейшая функция этих БПЛА - автозахват цели.

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