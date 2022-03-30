В СБУ призывают родителей контролировать своих сыновей и дочек.

Российские оккупанты втягивают в войну украинских детей. Они обещают деньги в обмен на информацию о позициях ВСУ.

Информацией об одном из таких инцидентов поделилась Служба безопасности Украины.

В Харьковской области оперативники СБУ выкрыли несовершеннолетнего парня, которого разведка РФ сделала корректировщиком огня. Мальчик увидел в мессенджере "Телеграм" соответствующую российскую рекламу. Он заинтересовался предложением, после чего с ним связались военные РФ. Враги пообещали заплатить ребенку деньги в обмен на информацию о местоположении ВСУ.

Когда парень отправил оккупантам данные, те начали отвечать все реже. Деньги мальчику, конечно же, никто не заплатил. СБУ провела с провинившимся ребенком и его отцом разъяснительную работу, а также призвала всех родителей внимательно следить за своими сыновьями и дочерями.

Это уже не первый случай, когда оккупанты втягивают детей в войну. Ранее на Харьковщине они похитили двух мальчиков и использовали их для шантажа.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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