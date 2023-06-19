Враг наступал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На восточном фронте за сегодня произошло около 40 боевых столкновений, врага наступал на Лиманском, Бахмутскому, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, информируя об оперативной ситуации с русскими.

"Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 39 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

В частности, на Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Ямполовки, Торского, западнее Дубравы, Григоровки и Спорного Донецкой области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области. На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки.

"На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе Красногоровки, Марьинки и Победы", - отмечает Генштаб.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки.

Как сообщается, на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

"На полигонах Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины", - добавляет Генштаб.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Бои на Донбассе

Как сообщал УНИАН, днем заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя ситуацию, отметила, что враг сконцентрировал на востоке значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых.

Она информировала, что враг подтянул свои силы и осуществляет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу, фиксируется высокая активность вражеских обстрелов.

По словам Маляр, украинские войска не дают врагу продвигаться.

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