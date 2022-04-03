В Ильинском мужском монастыре сгорел братский корпус и подсобные помещения, выбиты стекла в двух храмах обители.

В результате "прилета" российских снарядов пострадал Ильинский мужской монастырь в с. Варваровка Луганской области.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

По его информации, осколками снарядов выбиты стекла в двух храмах обители. Полностью сгорел братский корпус, гараж и подсобные помещения. Повреждены постройки на хозяйственном дворе.

"Братия монастыря и трудники не пострадали", - отметил Гайдай.

Он напомнил, что россияне нанесли ущерб и другим святыням Северодонецкой епархии. Так, неоднократно попадал под обстрел Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке. Повреждения получили храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (Северодонецк), приходы в Лисичанске, Троицком, Рубежном.

Война против Украины: