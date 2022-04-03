В результате "прилета" российских снарядов пострадал Ильинский мужской монастырь в с. Варваровка Луганской области.
Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.
По его информации, осколками снарядов выбиты стекла в двух храмах обители. Полностью сгорел братский корпус, гараж и подсобные помещения. Повреждены постройки на хозяйственном дворе.
"Братия монастыря и трудники не пострадали", - отметил Гайдай.
Он напомнил, что россияне нанесли ущерб и другим святыням Северодонецкой епархии. Так, неоднократно попадал под обстрел Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке. Повреждения получили храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (Северодонецк), приходы в Лисичанске, Троицком, Рубежном.
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