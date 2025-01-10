Момент уничтожения машины попал в подборку успешных попаданий дронов ССО.

Во время боев на Курщине украинские спецназовцы взорвали танк M-1 Abrams. Об этом на страницах Forbes сообщает военный обозреватель Дэвид Акс.

На днях пресс-служба Сил Специальных Операций ВСУ обнародовала видео-подборку с успешными попаданиями FPV-дронов.

"Воины ССО ВСУ вместе с подразделениями Сил обороны Украины отбили вражеские попытки штурмовать один из населенных пунктов в Курской области РФ, поразили бронированную технику и уничтожили личный состав противника", - говорится в сообщении ССО. При этом уточняется, что уничтожены два вражеских танка и три бронированные машины.

Видео дня

Однако Дэвид Акс обратил внимание, что в этой подборке есть момент, в котором FPV-дрон попадает в танк M-1 Abrams, который стоит посреди дороги. Такие танки есть на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады, которая воюет именно на Курском направлении.

Акс акцентировал, что в 2023 году США передали Украине 31 "Абрамс", из которых потеряно не менее девяти, а потенциально даже 17 танков. Точный подсчет потерь зависит от способности украинских инженеров восстановить подбитые танки.

Журналист предполагает, что в видео-подборку ССО попал как раз такой подбитый танк, который было невозможно эвакуировать на ремонт, а потому было решено уничтожить его полностью. Чтобы он не попал в руки россиян в качестве трофея.

По словам Акса, этот танк там стоял обездвиженным уже около месяца, и только сейчас его решили окончательно добить. Телеграмм-канал "Война в Украине. Потери техники" подтверждает, что этот "Абрамс" уже длительное время стоял поврежденный и брошенный экипажем возле села Викторовка на Курщине.

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