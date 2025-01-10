У россиян, похоже, закончились стратегические резервы, и противника это очень беспокоит.

Паника российских "военкоров", начавшаяся из-за украинской контратаки в Курской области, подтвердила, что у России закончились свободные резервы. Об этом пишет в своем телеграм военный обозреватель Александр Коваленко.

Он отметил, что силы и средства, задействованные в украинской контратаке в Курской области несколько дней назад, были явно недостаточными для осуществления какого-либо масштабного наступления. По мнению Коваленко, Курская АЭС и тем более сам Курск никак не могли быть целью этой явно локальной атаки.

Аналитик считает, что предположения россиян о планах ВСУ прорваться к Курску являются пропагандистским приемом: заявить об успешном отражении масштабного наступления врага, которого по факту никогда и не было. "Можно с гордостью начинать себя бить в грудь – отстояли Курск!" – отметил Коваленко.

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Анализируя ситуацию на фронте, эксперт приходит к выводу, что у россиян фактически не осталось свободных бригад в резерве, которые можно было бы бросить на затыкание возможного украинского прорыва. По его мнению, именно этим, вероятно, и объясняется та паника, с которой российские военкоры реагировали на украинскую контратаку в Курской области.

"У российских оккупационных войск нет лишнего ресурса (где-то там, в резерве), не то, чтобы десятка, а даже пары-тройки лишних бригад, чтобы усилить порядки, не перетасовывая имеющиеся. (...) И вот тут, начинается активизация Сил обороны Украины в Курской области и хотя, сравнительно небольшими силами, паники от этого в российском информационном пространство было до гипертрофированного много. (...) Панические настроения ярко отразили реальную ситуацию – прикрывать участки нечем, резервов – нет, тянуть с других участков фронта если, и будут, то в небольшом количестве", – поясняет Коваленко.

По мнению аналитика, целью январского удара ВСУ в Курской области был вовсе не эфемерный бросок на Курск, а проверка прочности российской обороны в условиях отсутствия значительных резервов.

"И по результату можно сказать, что возможности оккупантов сопоставимы с до предела натянутой струной", – резюмировал он.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, 5 января ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области к северо-востоку от Суджи. По данным американского Института изучения войны, украинские силы добились тактических успехов, продвинувшись в ряде населенных пунктов.

Также мы рассказывали, что российские военблогеры взвыли после начала украинской контратаки в Курской области. Они в частности жаловались на то, что украинцы накрыли весь район мощными системами радиоэлектронной борьбы, из-за чего большинство российских дронов оказались бесполезными.

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