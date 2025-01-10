Россияне не отказались от своей цели захватить полностью Донецкую и Луганскую области.

В этом году враг планирует создать три ударных плацдарма, которые будут направлены на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Плацдарм первый - это направление от Лимана. Я думаю, что стоит нам очень внимательно наблюдать за теми процессами, которые происходят не только на Северском выступе, а также и на Лиманском направлении и в направлении на Купянск. Ведь именно там враг сейчас будет формировать удобную логистику", - сказал Селезнев.

Эксперт пояснил, что для этого враг создал плацдарм на западном берегу реки Оскол. По словам Селезнева, россияне попытаются там расширить подконтрольную территорию и наступать в сторону Купянска.

Видео дня

"Враг будет дальше продвигаться через Часов Яр на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию. И это наиболее удобный плацдарм для проведения наступательных действий. Мы видим, насколько сложная ситуация сейчас и в самом Часовом Яру, и южнее него. И конечно, враг будет пытаться формировать плацдарм через Константиновку и дальше на Краматорск и Славянск", - добавил Селезнев.

Ситуация на фронте остается сложной: важные новости

Накануне Селезнев также сообщал, что российские оккупанты начали перебрасывать часть резервов с Кураховского направления на Покровское. По его словам, сейчас это может стать главным приоритетом врага.

Между тем аналитики DeepState сообщают, что врагу удалось взять под контроль шесть населенных пунктов. Среди них три в Донецкой области и столько же в Курской области.

Вас также могут заинтересовать новости: