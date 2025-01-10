Во время уничтожения вражеских вертолетов прекрасно сработал фактор неожиданности, говорит эксперт.

После сбития российских вертолетов морскими дронами в Черном море, ситуация для оккупантов в этом регионе усложнилась. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Если раньше российские пилоты, которые поднимались с аэродромов на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя, вылетали буквально как на охоту, пытаясь попасть по нашим морским дронам, то сейчас они вынуждены перестраивать свою тактику противодействия", - сказал Селезнев.

Эксперт добавил, что после этой операции некоторые пилоты не будут готовы выполнять подобные операции без прикрытия. Но пока у россиян нет механизма для решения этой проблемы.

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"Во время только одной дроновой атаки мы уничтожили по меньшей мере восемь российских пилотов - это отличный результат. К тому же было уничтожено три вертолета, еще один получил повреждения. Фактор неожиданности на этот раз сработал максимально эффективно. Пока россияне не придумают какую-то другую методику противодействия нашим ударным морским дронам - полетов станет меньше", - отметил Селезнев.

Морские дроны Magura V5: что надо знать

Ранее украинские надводные дроны Magura V5 сбили российские вертолеты в Черном море. По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, для этого Украина установила на беспилотники ракетное вооружение.

В ВМС тем временем сообщают, что после успешной атаки Сил обороны Украины, Россия значительно уменьшила количество полетов на вертолетах над Черным морем. В то же время определенное количество вертолетов враг продолжает использовать для патрулирования акватории Черного моря.

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