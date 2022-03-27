В Кропивницком Национальная гвардия Украины задержала мужчину с поддельным паспортом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Так, во время проверки документов водителя легковушки на одном из блокпостов на въезде в Кропивницкий военнослужащие заметили, что паспорт гражданина Украины содержит признаки подделки и почти не заполнен необходимой информацией.
Во время общения и осмотра автомобиля и вещей, гвардейцами у мужчины был обнаружен действующий паспорт одной из непризнанных республик ОРДЛО. Мужчина не мог объяснить цель своего приезда в город и неуверенно отвечал на вопросы гвардейцев.
Гражданин задержан и передан для дальнейшего выяснения обстоятельств сотрудникам профильных правоохранительных органов.
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