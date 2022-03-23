У Путина аргументируют свою позицию "показаниями" похищенных украинцев.

Пресс-секретарь президента страны-оккупанта Дмитрий Песков заявил, что российские военные не стреляют в украинских гражданских, а "помогают" им.

Об этом пишет пропагандистское "РИА Новости".

В частности, Песков сообщил, что "не верит" Офису генпрокурора Украины по поводу информации, что россияне убивают мирных людей.

Во время общения с прессой он в очередной раз придумал историю об "украинских националистах", которые используют мирных жителей городов как "живой щит", ссылаясь на "показы" похищенных в Россию украинцев.

"Россия не верит Генпрокуратуре Украины. Российские военные не стреляют в гражданских, не наносят по ним удары, а помогают им", - сказал Песков.

Убийства мирного населения Украины

Российские войска вторглись в Украину в 2014 году, захватив Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, уничтожая украинские города, села, убивая мирных жителей.

За время войны в Украине оккупанты целенаправленно убивают мирное население и грабят дома украинцев.

Ранее оккупанты обстреляли автобусы с людьми из Попасной.

А на Сумщине оккупанты используют мирных жителей как "живой щит".

В Запорожской области российские оккупанты обстреляли гражданские авто. Среди раненых дети.

В городе Кременная Луганской области оккупанты 11 марта расстреляли из танка дом престарелых, в результате чего погибли 56 человек.

Под Запорожьем оккупанты на блокпосту расстреляли машину. Пострадал ребенок, обстрелы попали ему в лицо.

Это лишь несколько новостей о преступлениях оккупантов против мирного населения Украины. За бесчеловечными преступлениями россиян наблюдает весь мир, однако в Кремле продолжают все отрицать.

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