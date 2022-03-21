Ранения получили в том числе дети.

В Запорожской области российские оккупанты обстреляли гражданские авто. Среди раненых дети.

Как сообщило Командование южной группировки войск, сегодня, 21 марта, в населенном пункте Малиновка российские военные расстреляли из автоматического оружия два легковых автомобиля с мирными жителями, которые эвакуировались с временно оккупированной территории по гуманитарному коридору.

"Мы проехали российский блокпост в сторону Полтавки. На нем никого не было. Однако в метрах 100 от него по нам начали стрелять российские солдаты, которые заняли село", - рассказала пострадавшая жительница Малиновки.

Ранения получили двое малолетних детей, три женщины и мужчина. Военные медики Запорожской теробороны эвакуировали и оказали домедицинскую помощь пострадавшим.

В больнице поселка Покровского состояние раненых стабилизировали. Детей срочно отправили в Запорожскую областную детскую больницу.

"В нашей больнице детям, которые пострадали больше всего, стабилизировали основные жизненные показатели. Их подсоединили к системам искусственной вентиляции легких и направили в Запорожье. Надеемся, с малышами все будет хорошо", - сообщил главный врач Покровской многопрофильной больницы Владимир Коломойцев.

Командование отмечает, что российские оккупанты как обычно обвинили в этом преступлении военнослужащих Вооруженные силы Украины. Однако пострадавшие полностью отрицают такую информацию.

Впоследствии председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что сегодня четыре ребенка получили ранения из-за обстрелов оккупантами семей, которые пытались эвакуироваться из Донецкой области.

По его словам, выехать по "зеленым коридорам" пытались более 20 автобусов, однако из-за обстрелов очень непросто было пересечь линию соприкосновения.

"Сегодня тяжелый день, ведь снова страдают дети. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, ныне Пологовский. Семьи ехали из Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы в селе Каменское, также ребенок в тяжелом состоянии", - проинформировал Старух.

Как сообщал УНИАН, ранее оккупанты обстреляли автобусы с людьми из Попасной.

А на Сумщине оккупанты используют мирных жителей как "живой щит".

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