Также враг из танка расстрелял машину, которая возит хлеб.

Под Запорожьем оккупанты на блокпосту расстреляли машину. Пострадал ребенок, обстрелы попали ему в лицо.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время телемарафона.

По его словам, под Токмаком на блокпосту оккупанты расстреляли машину. "Ребенку в лицо попали. История печальная. Звери", - добавил он.

Старух также сообщил, что под Пологами оккупанты вчера расстреляли из танка машину, которая возит хлеб. Председатель ОВА также сообщил об обстреле вокзала, в результате которого в расположенных рядом двух вузах выбило стекла.

"Детей, которые жили в общежитиях, придавило стеклами. К счастью, никто не пострадал", - добавил Старух.

Он также отметил, что в Васильевке пока не удается восстановить работу части очистных сооружений. Он напомнил, что этот населенный пункт на линии соприкосновения, и его обстреливали "Градами". По его словам, электричество выбило на очистных сооружениях и в 163 населенных пунктах.

"К сожалению, в настоящее время восстановить трудно, потому что ведутся или боевые действия, или обстрелы", - рассказал Старух. По его словам, специалисты, когда есть затишье, пытаются восстановить электроснабжение.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Мариуполь, в среднем, за сутки сбрасывается от 50 до 100 авиабомб. Сейчас около 80% жилого фонда города разрушено, а более 350 тысяч мариупольцев продолжают прятаться в хранилищах и подвалах от непрерывного обстрела со стороны российских оккупационных войск.

Вас также могут заинтересовать новости: