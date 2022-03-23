Сотрудники спецслужб РФ проводят "индивидуальные беседы" с рядовыми белорусской армии, отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Президент России Владимир Путин пытается втянуть белорусов в войну с Украиной, обещая им деньги и обучение в российских военных вузах.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В сообщении сказано, что сотрудники российских спецслужб изучают морально-психологическое состояние военнослужащих Беларуси и проводят индивидуальные беседы с рядовым составом.

"Таким образом путинские эмиссары пытаются склонить белорусских военных к участию в войне с Украиной, пусть даже не в составе ВС Беларуси. За выполнение "специальных заданий" белорусам предлагается денежное обеспечение в размере $1000-1500 в месяц. В дополнение – льготное обучение в российских военных высших учебных заведениях (например, Рязанское воздушно-десантное командное училище)", - отмечают в украинской разведке.

В ведомстве добавили, что, в частности, такие случаи зафиксированы в подразделениях 103 воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе.

"Несмотря на это, среди белорусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации относительно участия в боевых действиях. Те же, кто дал согласие, исключаются из списков личного состава своих подразделений для продления службы не в рядах ВС Беларуси", - информирует разведка.

Также среди высшего военно-политического руководства Беларуси происходят споры о возможности привлечения к боевым действиям в Украине.

"Подавляющее количество личного состава, которое отказывается от участия в так называемой "специальной операции", проверяется насчет связей с оппозицией. Нелояльных к РФ командиров заменяют", - отмечают украинские разведчики.

Напомним, Россия ворвалась на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Противник сперва бомбил военные объекты, а потом и мирные города, в том числе - Киев.

Украинская сторона сообщила, что территорию нашей страны атаковали и со стороны Беларуси.

23 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украинского государства сообщил, что все еще существует вероятность вовлечения армии Беларуси в войну против Украины на стороне России.

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