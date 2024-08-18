На ситуацию влияет и операция ВСУ в Курской области.

Российские оккупационные войска не смогут бесконечно долго удерживать наступательную инициативу на всем восточном фронте.

Об этом заявляют аналитики Института изучения войны. По их словам, сейчас страна-агрессор обладает инициативой на всем поле боя, что позволяет ей определять место, время, интенсивность и требования к ведению боевых действий.

Оккупанты воспользовались этими преимуществами для определения темпа наступления и смогли реализовывать более устойчивые операции и в основном избегать кульминации.

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При этом для поддержки текущего наступления российские войска прилагали длительные усилия для создания стратегических и оперативных резервов еще накануне лета 2024 года. Однако враг, вероятно, потерял и задействовал многие из этих резервов весной и летом.

В связи с этим аналитики ISW предполагают, что операция ВСУ в Курской области и усиление российского приоритета поддержания темпа наступления в Донецкой области может привести к большей нагрузке на оставшиеся оперативные резервы. Поэтому со временем эта нагрузка проявится на способности РФ поддерживать последовательные наступательные действия во всей зоне боевых действий на всем театре военных действий.

"Дальнейшая передислокация российских войск в Курскую область также еще больше ослабит способность России поддерживать наступательные операции на северо-востоке и востоке Украины. Хотя российские войска, скорее всего, начнут снижать наступательную активность на менее приоритетных участках фронта, а не будут делать это равномерно по всей линии фронта", - подытожили в Институте изучения войны.

Война в Украине - последние новости

Российские оккупационные войска продолжают наступать на Покровском и Торецком направлениях и не останавливаются, заявил военный обозреватель Денис Попович.

Начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач сегодня заявил, что враг на Покровском направлении не планирует терять инициативу.

Как сообщает проект DeepState, за прошедшие сутки была оккупирована Николаевка Донецкой области.

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