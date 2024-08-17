По данным Генштаба ВСУ, на передовой произошло уже более 90 боевых столкновений с противником.

Продолжается 906 день полномасштабной войны РФ против Украины. Российские войска не оставляют попыток захватить как можно больше украинской территории – оккупирована Николаевка Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что также враг продвинулся возле Водяного, Новожеланного и Желанного в Донецкой области.

Тем временем украинские воины отбросили противника возле населенного пункта Отруба Курской области РФ.

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Стоит отметить, что по данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 17 августа, по состоянию на 22:00 на передовой было зафиксировано 98 боевых столкновений.

Так, на Харьковском направлении российские террористы шесть раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Липцов. В Волчанске по состоянию на 22:00 продолжался бой. По имеющейся информации, украинские защитники ликвидировали и ранили на этом направлении более шестидесяти оккупантов, уничтожили танк, боевую бронированную машину, две артиллерийские системы, 28 БПЛА, четыре единицы автомобильной и две единицы специальной техники, также были повреждены три артиллерийские системы, три автомобиля и шесть единиц спецтехники оккупанта.

На Купянском направлении оккупанты атаковали украинские позиции 8 раз. Вблизи населенных пунктов Берестовое и Стельмаховка подразделения Сил обороны отбили семь наступательных действий. Ситуация напряженная.

На Лиманском направлении за день россияне 17 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы.

На Северском направлении враг семь раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Спирного, Выемки и Переездного. Все атаки отбиты, противник успеха не имел.

В то же время на Краматорском направлении украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Ивановского. Четыре атаки отбиты, продолжаются два боестолкновения. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении враг 14 раз атаковал позиции ВСУ при поддержке авиации вблизи Северного, Торецка и Зализного.

При этом основные усилия противник продолжает концентрировать на Покровском направлении. В течение дня агрессор 35 раз атаковал в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного и Заветного. 20 атак украинские защитники уже отбили, еще 15 боестолкновений продолжались по состоянию на 22:00.

"Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 270 военнослужащих убитыми и ранеными; танк и шесть автомобилей – уничтоженными. Также, украинские защитники нанесли существенные повреждения четырем артиллерийским системам, РСЗО, танку и 12 автомобилям противника", – отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении украинские защитники отбили четыре вражеских попытки атаковать наши позиции. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки. Также на Времевском направлении сегодня агрессор один раз пытался штурмовать передний край обороны в направлении Угледара. Украинские воины остановили атаку врага.

На Приднепровском направлении одно штурмовое действие врага успеха не имело. Потерь позиций не допущено.

Война в Украине: новости с фронта

Украинские защитники ежедневно отражают вражеские атаки в Часовом Яру Донецкой области. Россияне привлекают к штурмам разный контингент – от мобилизованных до представителей спецназа.

В то же время в Волчанске российские оккупанты пытаются вклиниваться в оборону защитников Украины, несут потери и останавливаются. Об этом рассказал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Владимир Черняк. По его словам, у противника большие планы на этот населенный пункт, и он не жалеет свой личный состав и средства.

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