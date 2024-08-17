Пока это "не ощущается большой проблемой", говорит военный.

Россияне пытаются повторять успехи, которые имеют Вооруженные силы Украины. В частности, копируя украинское вооружение.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Мы-Украина" командир подразделения "Терра" в составе Третьей Штурмовой Николай Волохов "Абдула". Так, оккупанты пытаются скопировать украинские тяжелые дроны-бомберы, поскольку видят, какие результаты они приносят Силам обороны Украины.

"Мы имеем определенные успехи в использовании больших дронов-бомберов, особенно ночью, хотя и днем также. Враг пытается скопировать то, что наносит ему чрезвычайный вред, что разрушает его укрепрайоны, что не дает ему проводить логистику ночью. Насколько успешно им это удается? Я бы сказал, что на данный момент это не ощущается большой проблемой, хотя они делают попытки скопировать наши успехи", – констатировал он.

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РФ копирует украинское оружие

Россияне украли украинскую разработку, скопировав дистанционно управляемую пулеметную турель "Сабля". Свою версию этой турели оккупанты назвали "Чапай".

Примечательно, что россияне полностью повторили как саму концепцию, так и реализацию. Российская разработка имеет дистанционное управление по проводам и использует оптико-прицельный модуль. Кроме того, "Чапай" адаптирован под различные пулеметы.

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