Представитель бригады рассказал, что россияне постоянно меняют тактику на этом направлении.

Враг на Покровском направлении не планирует терять инициативу, поэтому постоянно проводит штурмовые действия. Об этом заявил начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач в эфире "Эспрессо".

"Облегчения не произошло с ситуацией на Курщине. Противник не хочет оставлять это направление и терять здесь свою инициативу, поэтому вражеские штурмы продолжаются в большом количестве. Захватчик применяет тактику малых групп, на которую больше тратит боеприпасов, то есть артиллерии поразить два человека, которые движутся, очень трудно. FPV также сложно их достать, потому что они прячутся в посадках. Следовательно, идет больший расход снарядов на уничтожение противника", - отметил военный.

Секач отметил, что боеприпасы пока есть, однако их нужно еще больше, ведь оккупанты меняют тактику ведения боевых действий и адаптируются к ситуации.

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"Была информация, даже ребята мне подтверждали, что одно подразделение операторов дронов противника поехало на Курщину. Но от этого легче не стало, в частности, с вражескими FPV", - подчеркнул представитель бригады.

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Ранее майор запаса НГУ Алексей Гетьман прокомментировал слова о том, что военных, которые задействованы в Курской области, нужно было отправить на Покровское направление. Однако он отметил, что на Покровском направлении ВСУ имеют максимальное количество людей для обороны.

Также сообщалось, что украинские военные захватили в плен российского военного вблизи Крынок. По словам представителя оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, такое явление является редким.

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