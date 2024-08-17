По его словам, еще неделю назад такого не было.

Российские оккупационные войска продолжают наступать на Покровском и Торецком направлениях и не останавливаются, заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

По его словам, пока рано говорить о влиянии операции ВСУ в Курской области на восточный фронт, поскольку захватчики перебрасывают в РФ резервы с тех участков, которые считают для себя не основными.

"У них есть продвижение в сторону Покровска, причем по разным направлениям - и по железной дороге, где Новогродовка. Начинаются бои за Гродовку, это другой населенный пункт на этом же направлении. Если сравнить их темпы продвижения, то буквально более чем неделю назад, до начала Курского наступления, эти населенные пункты как Гродовка, Новогродовка, значительно реже попадались в наших диалогах. Но сейчас видим, что они есть, враг продвигается вперед", - отметил эксперт.

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По его словам, подобные угрозы есть и для города Торецк в Донецкой области.

"Если подняться севернее и говорить о Торецке, то [враг] уже фактически ведет бои непосредственно в самом городе Торецке, чего неделю назад тоже не было, они были на окраинах. Поэтому видим постепенный прогресс [наступления], к большому сожалению, который пока остановить не удается", - рассказал Попович.

В то же время он оценил, как украинские войска могли бы переломить ситуацию и остановить продвижение захватчиков. Так, нужно лишить россиян возможности практически беспрепятственно использовать преимущество в воздухе и сбрасывать КАБы.

"Тогда продвижение врага можно будет замедлить, потому что как раз эти бомбы, к сожалению, обусловливали и сейчас обусловливают это значительное продвижение врага", - пояснил обозреватель.

Попович добавил, что целью оккупантов остается перерезание трассы Покровск-Константиновка, поскольку она важна для всей донецкой дуги.

Война в Украине - ситуация на фронте

Начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач сегодня заявил, что враг на Покровском направлении не планирует терять инициативу, поэтому постоянно проводит штурмовые действия.

Ранее майор запаса НГУ Алексей Гетьман прокомментировал слова о том, что военных, которые задействованы в Курской области, нужно было отправить на Покровское направление. По его словам, на этом участке фронта ВСУ имеют максимальное количество людей для обороны.

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