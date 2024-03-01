Аналитики снова опровергли ряд "завоеваний" российских оккупантов на Донбассе.

Российские оккупанты продвинулись к западу от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что российские военкоры заявили о якобы продвижении дальше оккупантов в Ивановском и, что теперь контролируют половину или большую часть населенного пункта. Однако в ISW подчеркнули, что не увидели визуального подтверждения этих утверждений.

Кроме того, в отчете говорится, что оккупанты продвинулись к западу от Авдеевк. Геолоцированные кадры показывают, что российские войска продвинулись в поля к югу и юго-западу от Степового, а также к северо-западу от Ласточкино. При этом в Институте указали, что российские пропагандисты объявили о захвате Бердичей и Тоненького, а также о захвате большей части или всей Орловки. Однако, на фоне продолжающихся тяжелых боев, ISW не подтвердил захвата этих населенных пунктов оккупантами.

Видео дня

Также оккупанты продвинулись к западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев. На этом направлении российские военкоры также сообщили о "победе" - якобы их войска продвинулись в Красногоровке, однако на самом деле ВСУ вытеснили российские войска из Красоногоровки через несколько часов после входа в населенный пункт.

Ситуация на Авдеевском направлении

Ситуация на Авдеевском направлении сложная и динамичная. За вчера на Авдеевском направлении было отражено 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Частичный успех, который в этом направлении имеет враг, связан с тем, что российские войска подтягивают резервы и применяют большие силы.

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