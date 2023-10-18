Всего за сутки произошло 69 боевых столкновений по всей линии фронта.

Около 50 атак враг провел за прошедшие сутки в частности только на трех направлениях: Купянском, Марьинском и Шахтерском. За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений по всей линии фронта.

По инфрмации Генерального штаб ВСУ, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 9 атак возле надежды Луганской области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение неподалеку Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Здесь отражено 5 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 20 атак оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, а также 2 атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Работиного Запорожской области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника", - отмечает Генштаб.

Согласно сообщению, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех южнее Работиного Запорожской области.

"Наши воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - замечает Генштаб.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

Ситуация на фронте по состоянию на 18 октября - главные новости

В Институте изучения войны (ISW) прогнозируют изменения на поле из-за передачу Украине американских дальнобойных ракет ATACMS. Эксперты отмечают, что теперь захватчикам придется адаптировать принципы использования авиации и складов с учетом противостояния новому оружию в руках ВСУ.

В частности за прошедшие сутки оккупанты пожаловались на мощную атаку ВСУ по аэродромам оккупированных Бердянске и Луганске. Они утверждали, что Украина воспользовалась ракетами ATACMS. Днем Силы специальных операции Вооруженных сил Украины рассказали, что провели операцию под названием DRAGONFLY, во время которой уничтожили девять вертолетов, спецтехнику, пусковую установку ПВО и склад боеприпасов врага.

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский подтвердил первое использование дальнобойных ракет ATACMS.

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