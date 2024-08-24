Самыми сложными остаются Торецкое, Покровское и Кураховское направления.

С начала суток на фронте между Силами обороны Украины и российскими захватчиками произошло 96 боевых столкновений, сообщает Генштаб.

В частности, три столкновения произошло на Харьковском направлении - неподалеку Глыбокого и Волчанска, где сейчас продолжаются два боя. Еще шесть атак враг провел на Купянском направлении в сторону Новоселовки, Стельмаховки и Синьковки. Также россияне запустили НАРы в район Петропавловки.

Шесть раз оккупанты пытались прорвать линию обороны на Лиманском направлении. Там враг атаковал неподалеку Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового. Пять боев завершены, один - до сих пор продолжается. Еще два вражеских штурма были отбиты возле Спирного и Выемки. Еще одну атаку Силы обороны отражают атаку вблизи Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Ступочек, Часового Яра и Калиновки. Всего произошло 12 боестолкновений, три из которых до сих пор продолжаются.

Девять боевых столкновений произошло на Торецком направлении - возле Дилиевки, Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка. Кроме этого, захватчики нанесли три авиаудара по Дилиевке и Дружбе.

Больше всего атак враг провел на Покровском направлении - 39 - в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Калиновое, Новогродовка и Птичье. 31 штурм Силы обороны удачно отбили, еще 8 столкновений пока продолжаются.

12 раз оккупанты атаковали на Кураховском направлении - вблизи Красногоровки, Карловки, Георгиевки и Константиновки. Еще трижды враг безрезультатно атаковал наши позиции у Угледара, Водяного и Катериновки.

Трижды враг атаковал на Ореховском направлении - вблизи Новоандреевки и Щербаков.

На других направлениях фронта - без особых изменений.

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Накануне стало известно, что бойцы ГУР поразили склад боеприпасов вблизи населенного пункта Острогожск Воронежской области России. На территории военного объекта хранились артиллерийские и танковые снаряды оккупантов, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух" - всего более пяти тысяч тонн боеприпасов

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