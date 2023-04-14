На фронте остается четыре наиболее горячих участка, где россияне пытаются наступать.

Несмотря на высокие потери, российский агрессор продолжает попытки наступать на четырех оперативных направлениях фронта – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по итогам прошедших суток.

"Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки, благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и героизма наших воинов, было отражено 49 атак противника", – говорится в сообщении.

Так, на Лиманском направлении наступательные действия враг предпринял вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Успехов оккупанты там не достигли. На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за сам город. Кроме того противник безуспешно атаковал в районах Богдановки и Предтечино.

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Под Авдеевкой российская армия пыталась атаковать в направлении Северного, одновременно обстреливая прилегающие населенные пункты. На Марьинском направлении украинским защитникам пришлось отражать многочисленные вражеские атаки в вблизи самой Марьинки.

Остальные участки фронта оставались относительно спокойными – без попыток наступать со стороны противника.

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Согласно оценкам Института изучения войны, российская армия больше не способна вести масштабные наступления одновременно на нескольких участках фронта. Россиянам приходится маневрировать ресурсами, чтобы поддерживать высокие темпы хотя бы на одном участке.

Комментируя всеми ожидаемое контрнаступление ВСУ, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что руководство армии имеет несколько вариантов развития событий. При этом он призвал не ждать полной победы по итогам этого контрнаступления.

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