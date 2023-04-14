Российская армия больше не способна проводить несколько наступательных операций параллельно и сосредотачивает усилия на Бахмуте. К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики ссылаются на слова замначальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексея Громова, который накануне сообщил о переброске российских войск из-под Авдеевки в район Бахмута. Именно там страна-агрессор сейчас сосредоточила основные наступательные усилия.
"Заявление Громова подтверждает давнюю оценку ISW о том, что российские вооруженные силы в их нынешнем виде не способны проводить крупномасштабные одновременные наступательные кампании на нескольких направлениях", – говорится в сводке Института.
Ситуация в Бахмуте
По словам замглавы Минобороны Анны Маляр, в Бахмуте оккупанты ежесуточно совершают до 50 штурмов. Ситуация в городе остается сложной, но контролируемой.
Частная армия "Группа Вагнера", которая активно используется в боях за Бахмут, ежедневно теряет своих боевиков. По мнению российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, при таких темпах ликвидации оккупантов, кадрового состава "вагнеровцев" хватит на несколько недель.