Сегодня "вторая армия мира" может масштабно штурмовать либо Бахмут, либо Авдеевку, но не оба города сразу.

Российская армия больше не способна проводить несколько наступательных операций параллельно и сосредотачивает усилия на Бахмуте. К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на слова замначальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексея Громова, который накануне сообщил о переброске российских войск из-под Авдеевки в район Бахмута. Именно там страна-агрессор сейчас сосредоточила основные наступательные усилия.

"Заявление Громова подтверждает давнюю оценку ISW о том, что российские вооруженные силы в их нынешнем виде не способны проводить крупномасштабные одновременные наступательные кампании на нескольких направлениях", – говорится в сводке Института.

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Ситуация в Бахмуте

По словам замглавы Минобороны Анны Маляр, в Бахмуте оккупанты ежесуточно совершают до 50 штурмов. Ситуация в городе остается сложной, но контролируемой.

Частная армия "Группа Вагнера", которая активно используется в боях за Бахмут, ежедневно теряет своих боевиков. По мнению российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, при таких темпах ликвидации оккупантов, кадрового состава "вагнеровцев" хватит на несколько недель.

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