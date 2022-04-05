В результате попадания ликвидированы два российских летчика на Изюмском направлении.

Украинские военные из 95 бригады 5 апреля утром под Изюмом Харьковской области сбили вражеский вертолет Ка-52 украинской ракетой "Стугна".

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Телеграмм-канале.

"Смотрите на эти кадры! Самый современный вертолет русских, вооруженный до зубов, летел убивать наших ребят, а в итоге превратился в груды обломков", - говорится в сообщении.

Также Геращенко добавил, что в результате попадания ликвидированы два российских летчика.

Ранее на Изюмском направлении украинские защитники впервые использовали мощные вражеские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" против самого противника.

Напомним, Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. На сегодня нанесен огромный ущерб инфраструктуре нашей страны. Кроме того, есть жертвы среди мирного населения Украины и наших военных.

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