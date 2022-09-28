Во время обстрела в школьном бомбоубежище находилось 12 человек.

В Николаевке Донецкой области российские захватчики обстреляли школу.

Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram.

"Школу, в которой было обустроено бомбоубежище для гражданских, обстреляли российские оккупанты в Николаевке", - отметил он.

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Кириленко добавил, что обстрел был осуществлен, по предварительным данным, ракетой С-300 около 5:00. В бомбоубежище в то время находилось 12 человек, среди которых двое детей и человек с инвалидностью.

По его словам, оккупанты целили прямо в здание школы.

"Обвалились стены. Но бомбоубежище, к счастью, выдержало - люди, которые там находились, не пострадали. До сих пор нет информации об одном человеке, который работал в школе, - его поиски пока продолжаются", - сообщил Кириленко.

Он отметил, что эта школа не имеет ничего общего с военным объектом, местные гражданские скрывались там от многочисленных обстрелов, которые россияне регулярно осуществляют по городу.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что на восстановление поврежденных и разрушенных в результате войны учреждений образования необходимо более 9 млрд грн. По его словам, в насятощее время 2 тыс. 532 школы повреждено, из них 287 полностью разрушены.

Как отмечали в Минобороны, у РФ есть задача выйти на административные границы Донецкой области и захватчики очень мощно сейчас пытаются это сделать.

В конце июля Кабмином был создан Штаб по эвакуации жителей неоккупированных районов Донецкой области. Власти ввели обязательную эвакуацию людей перед началом отопительного сезона.

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