Из всех школ в Мариуполе российские оккупанты забрали остатки украинских учебников.
Об этом в своем Telegram-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Новости "образования". Прямо сейчас город прощается с остатками украинского образования. Сегодня по всем школам в грузовики забрали остатки украинских учебников и их транспортируют в сторону Новоазовска. По информации, все пойдет на "переработку", - отметил он.
Андрющенко также добавил, что питания в школах не будет. Вместо этого оккупанты планируют выдавать родителям детей крупы.
"Никакого. Льготным категориям учащихся 5-11 и учащимся 1-4 класса анонсировано вместо школьного питания - паек в месяц. Такое себе решение. Вместо горячего обеда - пакет каши родителям", - написал советник мэра.
Ранее УНИАН уже сообщал, что российские захватчики похитили фонтан, который украинские власти должны были установить в Кальмиусском районе Мариуполя. Впоследствии оказалось, что этот фонтант вывезли в оккупированный с 2014-го года Харцызск.