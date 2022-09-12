Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, также добавил, что питания в школах города не будет, оккупанты не собираются кормить детей.

Из всех школ в Мариуполе российские оккупанты забрали остатки украинских учебников.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Новости "образования". Прямо сейчас город прощается с остатками украинского образования. Сегодня по всем школам в грузовики забрали остатки украинских учебников и их транспортируют в сторону Новоазовска. По информации, все пойдет на "переработку", - отметил он.

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Андрющенко также добавил, что питания в школах не будет. Вместо этого оккупанты планируют выдавать родителям детей крупы.

"Никакого. Льготным категориям учащихся 5-11 и учащимся 1-4 класса анонсировано вместо школьного питания - паек в месяц. Такое себе решение. Вместо горячего обеда - пакет каши родителям", - написал советник мэра.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российские захватчики похитили фонтан, который украинские власти должны были установить в Кальмиусском районе Мариуполя. Впоследствии оказалось, что этот фонтант вывезли в оккупированный с 2014-го года Харцызск.

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