Две недели назад он попал в серьезное ДТП.

В одной из больниц Харькова умер польский доброволец 49-летний Мацей Беднарский, воевавший против российских оккупантов. Как сообщило Польское радио, доброволец, боровшийся с россиянами в Украине, две недели назад попал в ДТП, после чего боролся за жизнь в больнице.

Кроме того, польская журналистка Каролина Баца-Погожельская, которая ухаживала за Беднарским в больнице, сообщила, что добровольца планировали вывести из комы и перевезти на лечение в Киев.

Журналистка выразила благодарность врачам военного госпиталя в Харькове за то, что сделали все возможное для спасения военного.

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Гибель иностранных добровольцев в Украине

В начале августа этого года стало известно, что в бою за Украину погибли четверо белорусских военных из полка Кастуся Клиновского. Их имена не раскрывались. А в конце августа на войне погиб 22-летний доброволец из Великобритании Сэмюэл Ньюи. Он участвовал в боях на Донбассе. Ньюи защищал Украину более года.

В мае в боях за Бахмут погиб американский ветеран. 27-летний Кристофер Джеймс Кэмпбелл служил в Иностранном легионе. До войны в Украине он воевал в Ираке.

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