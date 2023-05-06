До войны в Украине американский доброволец пять лет служил в Ираке и Кувейте.

В боях за Бахмут, который оккупанты обстреливают зажигательными снарядами, погиб американский ветеран, боец Интернационального легиона 27-летний Кристофер Джеймс Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского режиссера Олеся Санина.

"Спасибо всем кто почтил сегодня память члена моей семьи, жениха моей дочери Иванны - Кристофера Джеймса Кэмпбелла. Спасибо за вашу глубокую скорбь и почтение его памяти. Крису было 27 лет, погиб в бою 6 апреля 2023 года в Бахмуте, защищая Украину", - написал в Facebook Олесь Санин.

Режиссер сообщил, что Кэмпбелл был ветераном с большим опытом военной службы, прослужил пять лет в Ираке и Кувейте.

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Санин рассказал, что с началом боевых действий в Украине Кэмпбелл встал на защиту страны и воевал против российских оккупантов в составе спецподразделения "Азов", а затем продолжил службу в Интернациональном легионе.

"Его опыт и преданность делу были бесценны для братьев и сестер", - добавил режиссер.

Он также сообщил, что, помимо службы в армии, Кэмпбелл принимал участие в волонтерском движении в Украине.

"Он был членом "Вільных", помогал и делился опытом. Крис был известен своей храбростью, решительностью, непоколебимыми принципами и ценностями, а главное — у него было доброе сердце. Согласно его последнему желанию, Крис был похоронен в Украине, стране, которую он любил и где нашел свою любовь, за которую отдал свою жизнь", - подытожил Санин.

Интернациональный легион - участие в полномасштабной войне России против Украины

Интернациональный легион в составе Сил территориальной обороны был создан по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2002 года. Состоит из 13 подразделений, в начале создания в легионе служили около 22 тыс. человек.

В легионе служат граждане более 50 государств, в частности США, Израиля, Польши, Латвии, Канады, Нидерландов, Дании, Великобритании, Грузии и многих других, а также России и Беларуси.

В апреле во время боевых действий погибли бойцы Интернационального легиона из Канады Кайл Портер и Коул Зеленко, американский и грузинский добровольцы Купер Эндрюс и Арсен Кецбай.

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