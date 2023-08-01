Один из погибших бойцов воевал за Украину в составе батальона "Волат", еще трое – в составе батальона "Литвин".

На войне с российскими оккупантами погибли бойцы полка Кастуся Клиновского. Потери понесли батальон "Литвин" и батальон "Волат".

"Четверо наших героев погибли. Мы поддерживаем связь с родными и близкими погибших. Позывные и особенно имена бойцов не разглашаются для безопасности родных", – говорится в сообщении на канале полка в Телеграмм.

На опубликованном фото видно, что один из погибших бойцов воевал за Украину в составе батальона "Волат". Еще трое павших воинов давали отпор российским захватчикам в составе батальона "Литвин".

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"Полк Калиновского скорбит вместе со всем белорусским народом, который столкнулся с очередной жертвой. С жертвой в войне за независимость Украины и Беларуси. Мы никогда не забудем наших собратьев и, несмотря ни на что, продолжаем путь к победе над кровавой империей. Рано или поздно имена погибших с гордостью прозвучат в родной Беларуси! Они будут звучать и в названиях улиц, и в учебниках истории, и в песнях родного народа", – отметили в полку Калиновского.

Полк Кастуся Калиновского на войне в Украине

Полк Кастуся Калиновского – это беларуский полк в составе Вооруженных сил Украины, который сформировали в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину – в марте 2022 года. Полк состоит из батальонов "Волат" и "Литвин".

Бойцы полка Калиновского участвовали в боях за Киевщину, Бахмут, Лисичанск и Северодонецк. Также они выполняли боевые задачи на южном направлении.

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