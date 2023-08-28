Молодой артист с первых дней большой войны защищал Украину.

21-летний Савелий Федан - украинский певец из Энергодара, участник девятого сезона талант-шоу "Х-фактор". С начала полномасштабной войны он сменил микрофон на оружие.

Больше полутора лет он боролся за свободу и независимость родной страны на фронте, однако сегодня стало известно о его героической гибели.

О гибели Федана рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Он написал, что Савелий всегда верил в будущее своей страны, поэтому без капли сомнения пошел на фронт.

"Мы будем помнить Савелия таким: талантливым и светлым юношей с несокрушимым кодексом чести, искренним патриотом Украины, который всегда верил в будущее своей страны и, не колеблясь, встал на ее защиту", - сказал Орлов.

Известно, что сначала Савелий учился в Запорожском областном лицее с усиленной военно-физической подготовкой "Защитник", после - поступил на факультет подготовки специалистов десантно-штурмовых войск Одесской военной академии, а после начала полномасштабной войны мужественно стал на защиту Украины.

"Парень прожил на свете всего 21 год… Впереди у него должна была быть долгая и счастливая жизнь. Но жизнь парня оборвала война, его забрали изверги, которые пришли на нашу землю убивать и разрушать. Разделяем боль утраты и приносим искренние соболезнования семье и близким", - добавил мэр.

Стоит отметить, что впервые Савелий побывал на фронте в 13 лет. Он вместе с волонтерами ездил к военным и поднимал им боевой дух своими песнями. В 16 лет он пришел на шоу "Х-фактор", где исполнил авторскую песню "Україна", написанную после поездки на Донбасс.

Судиь были поражены талантом Савелия, поэтому единогласно сказали ему "Да". Однако построить успешную карьеру в шоу-бизнесе молодому артисту не удалось из-за вторжения РФ.

Ранее стало известно, что в тяжелом бою с оккупантами погиб известный украинский актер Алексей Хильский.

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