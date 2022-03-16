Министр подчеркнул, что это количество ежедневно будет расти.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Кремль не в состоянии скрыть смерти российских захватчиков, ведь в более чем 200 городах и селах России уже состоялись похороны уничтоженных в Украине оккупантов.

Об этом он сообщил в Facebook.

"В более 200 городах и селах России уже состоялись захоронения захватчиков, которые были уничтожены в Украине. Это количество ежедневно будет расти", - отметил министр.

Он подчеркнул, что Кремль уже не в состоянии скрыть, что сокрушительные потери понесли подразделения воздушно-десантных войск РФ.

"Отдельные части из Костромы, Камышина, Улан-Удэ и других регионов уже коллективно штурмуют ад. Туда же отправится и морская пехота из Тихоокеанского флота, которую в пожарном порядке готовят в бой. Потому что силы интервентов подорваны эффективными действиями нашей армии. Встретим и этих", - подчеркнул Резников.

Как сообщал УНИАН, генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 марта.

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