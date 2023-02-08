Силы обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районе 22 населенных пунктов. Враг несет значительные потери, особенно в живой силе.

В частности, противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опросное, Марьинка и Угледар.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Краснопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Федоровка, Орехово-Василовка, Дубово-Василевка, Спорное, Выимка, Бахмут Ивановское, Часов Яр, Каменка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Богоявленка Донецкой области", - говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ в Facebook.

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В то же время, как заявляют в Генштабе, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

При этом, обстрелы подверглись районам населенных пунктов Заруцкое, Поповка и Садки Сумской области и Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Глубокое, Липке, Старица, Мореховец, Зеленое, Нескучное, Гатище, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и в Харьковской области. Оккупанты задействовали БпЛА с боевой нагрузкой в районе Волфиного Сумской области.

Кроме того, на Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 40 населенных пунктов. Среди них - Двухлетняя, Гряниковка, Кучеровка, Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово, Крахмальное, Вишневое, Червонопоповка и Кузьмино Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площанка, Невка и Белогоровка в Луганской области. Враг нанес авиаудары в районах Котляровки, Крахмального и Белогоровки.

Также, на Бахмутском направлении обстрелы подверглись, в частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. В общей сложности - более 30 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. Авиационные удары оккупантов фиксировались недалеко от Авдеевки, Невельского и Марьинки. В районе Водяного российские захватчики сбрасывали с БпЛА на позиции наших войск аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия К-51.

Вместе с тем, на Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов, в частности, Новополь, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Малые Щербаки и Степное Запорожье. Враг нанес авиаудары вблизи Ольговского и Гуляйполя.

В Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов. В частности, Михайловка, Гавриловка, Милово, Змиевка, Новоберислав, Казацкое, Львове, Тягинка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Янтарное, Берегово, Громадное и Херсон.

Ситуация на фронте - что известно

Россияне сосредоточились на наступлении на пяти направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Купянском и Новопавловском.

По состоянию на 7 февраля общие потери РФ в Украине составляют 133 190 человек.

Кроме того, украинская авиация за минувшие сутки, 7 февраля, нанесла 12 ударов по сосредоточению российских захватчиков, еще уничтожен вражеский вертолет, штурмовик и два беспилотника.

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