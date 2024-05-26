Три штурма были на Приднепровском направлении - на Крынки, еще два - на Ореховском направлении.

На левом берегу Днепра, в Херсонской области, украинские морские пехотинцы несколько улучшили свое тактическое положение. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Если брать Приднепровское направление - Херсонскую область - морские пехотинцы имеют успех... Тактическое положение на левом берегу несколько улучшено и это дает нам некоторые преимущества. Но ситуация остается паритетной", - сказал Плетенчук.

По его словам, пытаясь атаковать позиции ВСУ, враг вчера потерял примерно 80 солдат, из которых половину - погибшими. В частности, три штурма были на Приднепровском направлении - на Крынки, еще два - на Ореховском направлении. Как уточнил спикер, понеся потери, противник был вынужден вернуться на свои позиции.

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По данным Плетенчука, кораблей противника сейчас на дежурстве в Черном море нет. Как добавил военный, несколько дней назад сообщалось, что из Севастополя выходил российский корабль, но оказалось, что он без ракет "Калибр".

"Контроль акватории сейчас они (россияне - УНИАН) осуществляют в основном авиацией... Они стабильно остаются в пунктах базирования, несколько кораблей покинули Крым в течение этих нескольких дней. Все больше и больше враг понимает, что Крым - это не то место, где стоит держать свои корабли", - уточнил Плетенчук.

Он отметил, что торговый флот россиян остается активным - они заходят в оккупированные украинские порты, например, Бердянск и вывозят награбленное. Затем переваливают груз в своих портах на Азове и в Черном море и перепродают в другие страны, подделывая документацию, якобы это товары их производства.

Новости войны - ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук 24 мая рассказал, что в районе Крынок на левобережье Днепра горячо и есть определенные успехи. Враг сконцентрировал свои усилия именно там - за 23 мая было 9 атак врага на Крынки. Всего в течение суток было получено подтверждение о том, что на Ореховском и Херсонском направлении уменьшилось на 98 захватчиков, также они потеряли 37 единиц вооружения и военной техники - реактивную систему залпового огня, 7 пушек, 2 миномета, 22 единицы автобронетехники, 3 лодки и тому подобное.

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