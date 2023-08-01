Оккупанты нанесли по Украине один ракетный и 49 авиационных ударов, есть пострадавшие.

Силы обороны уничтожили за сутки много вражеской техники, четыре пункта управления. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также по командному пункту и по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Также подразделениями ракетных войск и артиллерии уничтожено 10 артиллерийских средств на огневых позициях, по четыре станции радиоэлектронной борьбы и пункты управления. Кроме того было попадание по району сосредоточения вооружения и военной техники, врага избавили от пяти средств противовоздушной обороны и еще двух важных объектов.

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Было попадание по трем районам сосредоточения личного состава оккупантов.

В то же время оккупанты нанесли один ракетный, 49 авиационных ударов и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В Генштабе отмечают, что есть пострадавшие среди гражданского населения.

При этом отмечают, что есть высокая вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины .

Война в Украине: новости

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении оккупанты обстреливают ВСУ из артиллерии, поэтому украинские бойцы стараются двигаться осторожно, чтобы не терять людей.

На Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях враг сконцентрировал живую силу и технику и штурмует позиции ВСУ с целью оттянуть силы от восточного направления наступления.

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