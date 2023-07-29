Также там заявили, что ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Украинские военные продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута. А на северном фланге продолжаются бои без изменения положений.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. "На Бахмутское направление враг стягивает дополнительные силы и средства. В самом городе продолжаются обстрелы с обеих сторон", - сообщила детали Маляр.

Она отметила, что враг интенсивно обстреливает в том числе из крупнокалиберных пулеметов, ПТУРов, также развернул систему наблюдения.

Видео дня

"На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет себя активно. Сегодня было несколько попыток наступать, но враг потерпел неудачу и понес потери", - сообщила она.

Также Маляр добавила, что на Авдеевском направлении продолжаются бои. Враг безуспешно пытается наступать. Но украинские военные не оставляют оккупантам ни единого шанса.

На Марьинском направлении враг сегодня увеличил штурмовые действия с применением техники - танки, БМП, но безуспешно. ВСУ отбили все штурмы и уничтожали вражеский наступательный потенциал.

"Сегодня постепенно, но уверенно продвигаемся на Бердянском и Мелитопольском направлениях. По всем направлениям наступления продолжаются бои. Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Но все детали - тогда, когда позволит безопасность операций", - подчеркнула заместитель министра обороны.

Война в Украине: новости

За стуки на фронте в течение суток произошло 24 боевых столкновения, оккупанты били по Украине ракетами. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Российские оккупанты нанесли 5 ракетных, 19 авиационных ударов и совершили 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск населенных пунктах. При этом отмечается, что есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома.

Вас также могут заинтересовать новости: