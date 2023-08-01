На полуострове захватчиков перевели в состояние высокой боевой готовности, отметили в ГУР Минобороны.

Во временно захваченном россиянами Крыму обостряется противостояние между оккупантами и мирными местными жителями, которые имеют проукраинскую позицию.

Систематическими стали атаки на военные объекты противников с применением бутылок с легковоспламеняющейся смесью ("коктейли молотова"), сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По его данным, большинство из таких атак организуют и воплощают в жизнь гражданские люди, которые поддерживают нашу страну.

"Чтобы противостоять таким атакам личный состав ВС РФ переведен в состояние высокой боевой готовности. Ведется мониторинг "подозрительных лиц", которые потенциально могут быть причастны к подобным "инцидентам". Разрешено применение физической силы и оружия", - отметили в ГУР.

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В украинской разведке добавили, что захватчики массово задерживают людей, большая часть тех, кого лишили свободы, - крымские татары.

"Ряд граждан, отказавшихся получать российское гражданство, после проведенных арестов считаются "пропавшими без вести". В отношении тех, кто остается на свободе, применяются административные наказания, крупные штрафы, травля. Людей увольняют с работы, лишают имущества и бизнеса...", - сообщили в ведомстве.

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Украина отказалась от политико-дипломатического пути деоккупации Крыма после того, как РФ 24 февраля 2022 года осуществила полномасштабное вторжение на нашу землю. На полуострове уже не раз раздавались взрывы на военных объектах, в частности, на аэродромах и складах боеприпасов, также несколько раз был серьезно поврежден построенный россиянами Крымский мост.

В конце июля глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов высказался о деоккупации Крыма. По словам Буданова, наши воины уже скоро будут на территории полуострова.

Стоит отметить, что, по мнению военного эксперта Владислава Селезнева, украинские защитники, скорее всего, не смогут деоккупировать Крым до Рождества.

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