Генерал констатировал, что с начала полномасштабного вторжения количество техники у россиян только увеличивается.

Соотношение военной техники на фронте в Украине сейчас выглядит как 1:2 или 1:3 в пользу россиян. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью The Guardian.

Как отметил генерал, спустя два с половиной года полномасштабной войны россияне имеют гораздо лучшие ресурсы. У них всего больше: танков, БМП, солдат. По его словам, их первоначальные 100 000 сил вторжения выросли до 520 000, а цель к концу 2024 года увеличить армию до 690 000 человек на территории Украины.

"Когда дело доходит до оборудования, то здесь соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу", - отметил главнокомандующий ВСУ, говоря о существующем соотношении в военной технике. Видео дня

По данным Сырского, с 2022 года количество российских танков "выросло" вдвое - с 1700 до 3500, артиллерийских систем - втрое, а количество бронетранспортеров - с 4500 до 8900.

"Противник имеет значительное преимущество в силах и средствах. Поэтому для нас действительно на первом плане стоит вопрос снабжения, вопрос качества", - сказал он.

Реально ли вернуть Крым - заявление Сырского

Как сообщал УНИАН, в этом же интервью Сырский сказал, что вернуть оккупированный Россией Крым, по его убеждению, вполне реально.

"Это реально. Конечно, это большая военная тайна, - сказал Сырский, - Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают".

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