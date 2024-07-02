Силы обороны пилотируют эффективнее FPV-дроны, чем это делает противник, заявил комбат.

FPV-дронов у Вооруженных Сил Украины в последнее время стало больше и на некоторых участках фронта соотношение уже составляет 1 наш к 2 вражеских, тогда как раньше оно выглядело 1:7. Об этом сказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Отдельной штурмовой бригады 92-й имени Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас преимущество в количестве дронов все еще у россиян, но "так или иначе Силы обороны пилотируют эффективнее FPV-дроны, чем это делает противник".

"Не надо недооценивать врага, у него FPV-дронов больше, групп много, огневое воздействие они осуществляют существенное по нашим позициям. Но на текущий момент Силы обороны в мастерстве точно превосходят", - сказал Федоренко.

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Относительно обеспечения наших защитников дневными FPV-дронами комбат сообщил, что за счет государственного производства, а также донатам от граждан удалось выйти на некоторых участках 1 к 2-м, то есть на 1 наш FPV-дрон противник имеет всего два.

"Раньше эта статистика была другой. Могло быть 1:7 в сторону противника. То есть в наших войсках FPV-дронов стало значительно больше", - подчеркнул он.

В то же время отметил о недостатке именно ночных дронов в наших войсках.

"Противник понимает, что максимальное огневое воздействие за счет FPV-дронов по нему осуществляется в дневное время, "по-светлому". Поэтому очень важно нарастить способности и точно так же бить противника и в ночное время. Потому что так или иначе враг пользуется недостаточным количеством в войсках ночных FPV-дронов и, соответственно, меньшим огневым воздействием по нему именно в темное время суток. Был объявлен сбор, были объявлены госзакупки, есть фонды, которые поставляют. Так или иначе мы должны выровняться с врагом в количестве этих средств. На текущий момент на один наш ночной дрон противник имеет ориентировочно 3, а на некоторых участках может иметь и до 5", - пояснил Федоренко.

По его словам, важно не давать врагу осуществлять пепегруппировку, организационные мероприятия в ночное время.

Кроме того Федоренко поделился, что уже найден способ как уничтожать врага, перемещающегося на скоростных багги или мотоциклах.

"Противник использует такую тактику на всех отрезках фронта. Это обусловлено тем, что легкобронированная и бронированная техника противника, другие средства, которые осуществляли логистику, находят под постоянным огневым воздействием, в частности FPV-коптеров. Все что у противника появляется в зоне досягаемости FPV-дронов и нашей артиллерии - оно сразу уничтожается", - заявил он.

По его словам, поэтому противник становится креативнее и чтобы не рисковать броней применяет высокоманевренную технику.

"Это багги, двухколесные мотоциклы и тому подобное. И в первое время достаточно сложно было их поразить. Потому что они очень быстро перемещаются, очень оперативно. На текущий момент Силы обороны нашли противодействие, как их замедлять. А только враг замедляется, соответственно, сразу получает удар с FPV-коптера", - рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес".

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, налеты российских военных, которые передвигаются на мотоциклах, внедорожниках, квадрициклах и багги, сейчас составляют около половины всех атак на некоторых участках фронта. Об этом недавно написало издание The New York Times со ссылкой на украинских командиров и солдат.

Как отмечало издание, эта тактика решает, хотя и с большим риском, например ключевую тактическую задачу: как пересечь заминированное открытое поле под наблюдением дронов и под артиллерийским огнем.

Отмечалось, что Россия для наступления экспериментировала с различными подходами к пересечению открытых полей, и последним является нападения на мотоциклах. Пересекая поле, россияне бросают мотоциклы, врываются в окопы и вступают в ближний бой.

В материале NYT говорится, что новая мотоциклетная тактика реализуется в тандеме с другой нетипичной формой атаки, которая использует противоположную стратегию - громоздкое и медленное наступление. Россияне приваривают к танкам броню из листового металла для защиты от взрыва дронов, создавая квадратные конструкции размером с дом, известные как танки-черепахи. Гигантские, неуклюжие машины скрипят и ползут по полям и стали еще одним причудливым зрелищем, которое появляется на полях сражений Донбасса, пишет издание.

Отмечается, что ВСУ отвечают на нападения россиян на мотоциклах с помощью дронов, которые взрываются.

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