Все зависит от передачи нам новых образцов авиации, говорит аналитик.

Даже на старых бортах украинская авиация может выполнять до 50 боевых вылетов в неделю. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Это довольно неплохой показатель, учитывая, что на линии боестолкновения пока не зафиксировано доминирование в воздухе, мы появляться на самолетах сильно не можем. Поэтому 50 боевых вылетов - это неплохая цифра", - сказал Свитан.

Он добавил, что в основном мы используем нашу авиацию как средство ПВО, которое способно нести противовоздушные ракеты.

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"Выполняет боевые задачи по уничтожению ракет противника - в основном крылатых. Плюс, по некоторым задачам еще и дронов. Сбрасываются и HAMMER, которые нам обещали французы передавать от 50 до 100 в месяц. Они так и передают. Работа планирующих авиационных бомб заметна на линии боестолкновения на глубину 20-25 километров", - добавил Свитан.

По словам эксперта, Украина может увеличить вариативность применения авиации после того, как получит дополнительные самолеты от партнеров. Свитан отметил:

"Ждем F-16, которые смогут добавить больше боевого накала нашей авиации. Также ждем два обещанных нам летающих радара - это также очень важно - увеличить дальность авионики. И наконец-то решим проблему КАБов, отогнав Су-34. Очень большой спектр задач, который в ближайшее время можно решить".

Украинская авиация: последние новости

Накануне Avions Legendaires сообщал, что Украина уже могла получить от партнеров первые французские истребители Mirage 2000-5F. Они отметили, что эти борта сейчас могут выполнять в Украине тренировочные полеты.

Аналитики Defence Express отметили, что если это правда, то с момента объявления до передачи прошли очень сжатые сроки. В то же время эксперты добавили, что Украина может получить от Франции всего десять таких самолетов.

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