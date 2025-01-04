Официальной информации о поставке самолетов в Украину еще не было.

Если французские истребители Mirage 2000-5F действительно будут в Украине уже через две недели, то речь идет о "достаточно сжатых сроках" их передачи с момента официального объявления - чуть более семи месяцев, отметили аналитики Defence Express.

Комментируя сообщения западных СМИ о вероятном получении Украиной первых трех самолетов Mirage 2000-5F, издание отметило, что официальной информации о поставке, а тем более принятия на вооружение этих самолетов от наших структур по состоянию на сегодня не было обнародовано.

Также эксперты напомнили, какая официальная информация о французских истребителях есть по состоянию на сегодня. О передаче Mirage 2000-5F Силам обороны Украины стало известно еще в июне 2024 года. Тогда отмечалось, что самолеты наше войско может получить уже до конца этого года.

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В октябре глава оборонного ведомства Франции Себастьян Лекорню сообщал, что Mirage для Украины будут переданы в первом квартале 2025-го, то есть поставка имела шансы растянуться вплоть до конца марта.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил со своим коллегой Эмманюэлем Макроном ускорение процесса передачи самолетов Mirage.

"В любом случае, если машины действительно будут через две недели, то мы говорим о достаточно сжатых сроках передачи с момента официального объявления - чуть более семи месяцев", - заключают аналитики.

Также они со ссылкой на информацию западных СМИ подчеркнули, что эти самолеты прошли модернизацию силами французского агентства вооружения DGA и что они имеют опцию использовать крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG.

"Здесь надо отметить, что действительно еще в сентябре сообщалось о том, что те самолеты Mirage, которые будут передавать Украине, должны пройти модернизацию для того, чтобы иметь возможность бить по наземным целям, в то же время деталей относительно того, о каком же именно вооружении идет речь, не сообщается", - отметило издание.

Не известно точно, и сколько самолетов получит Украина, "потому что в течение второй половины прошлого года сообщались разные данные от 3 до 6 машин, всего же от Франции можно ориентировочно рассчитывать на передачу от 10 машин".

Самолеты Mirage 2000-5F для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в конце декабря 2025 года стало известно о том, что украинские пилоты и механики закончили подготовку на французских истребителях Mirage 2000-5F после шести месяцев обучения.

По словам авиационного эксперта и аналитика Константина Криволапа, Украина может использовать эти французские самолеты в качестве носителей западных ракет SCALP и Storm Shadow. По его мнению, у нас будет шесть Mirage, "а может, и больше".

Западные СМИ сообщили, что Украина должна получить первые три французских истребителя Mirage 2000-5F до 20 января 2025 года. А некоторые источники указали, что борта уже в Украине, хотя пока выполняют только тренировочные полеты.

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