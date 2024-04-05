По словам генсека Альянса, в основе его предложений - ситуация на поле боя в Украине.

Анонсированный фонд в размере 100 миллиардов долларов для Украины поможет гарантировать, что все союзники по НАТО выполнят свою роль, чтобы помочь Киеву отразить вторжение России. Об этом в интервью Bloomberg заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Издание выяснило, что хотя способ финансирования фонда НАТО еще нужно определить, он, вероятно, будет базироваться на валовом внутреннем продукте каждой страны.

"Одна из причин, почему я хочу более прочной структуры НАТО вокруг поддержки, заключается в том, чтобы обеспечить справедливое распределение бремени. Это облегчает привлечение всех союзников, а также Соединенных Штатов", - отметил он.

СМИ напоминает, что США в течение многих лет давили на союзников, чтобы они тратили больше на собственную оборону. При этом сейчас европейские союзники активизируются, отчасти в надежде, что это поможет убедить конгрессменов-республиканцев поддержать пакет помощи на 60 миллиардов долларов.

"Мои предложения по усилению роли НАТО базируются на ситуации на поле боя в Украине, срочной потребности иметь более надежную, предсказуемую поддержку. Мы должны обеспечить равномерное распределение бремени между союзниками", - подчеркнул Столтенберг.

Фонд НАТО для поддержки Украины - что известно

НАТО планирует создать фонд на $100 миллиардов для поддержки Украины. При этом доля США в этой сумме будет значительно меньше, чем пакет двухпартийной помощи, одобрение которого задерживается.

Альянс также получит контроль над возглавляемой Вашингтоном группой поддержки оружия Rammstein, что даст возможность НАТО руководить поставками летального оружия в Украину впервые после полномасштабного вторжения РФ.

Тем временем министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что страны-члены Альянса не могут "играть в российскую рулетку" с фондами НАТО. По его словам, некоторые страны до сих пор не тратят два процента ВВП на оборону.

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