По словам Грабского, это соглашение полезно не только для Украины, но и для членов НАТО.

Военный аналитик Сергей Грабский прокомментировал возможное выделение НАТО помощи Украине в размере $100 млрд и оценил, на что могут пойти эти деньги.

"Эта новость является очень позитивной в первую очередь для стран НАТО. Ведь 100 млрд долларов - это не значит, что Украине будут переданы мешки с деньгами. Эта сумма будет тратить в странах НАТО для обеспечения и своей обороноспособности и обороноспособности Украины", - сказал он в эфире телемарафона.

Грабский также пояснил, что пятилетний план не означает, что Украина все это время будет вести войну, ведь деньги можно будет использовать и после окончания боевых действий.

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"Что касается пятилетнего срока, то будем откровенны, наполовину наша армия состоит из вооружения и техники советских времен. Это нужно менять. Если представить, что только один комплекс ПВО Patriot стоит миллиард долларов, то эта сумма выглядит не очень большой. Но эта сумма является значительной для нашего постепенного перевооружения и эта новость имеет двойной позитив для нас, ведь мы видим практические попытки НАТО по переводу Сил обороны Украины к самым высоким стандартам как наиболее дееспособной армии мира", - пояснил Грабский.

100 млрд долларов для Украины от НАТО - что известно

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выдвинул предложение о создании отдельного фонда для Украины. В течение пяти лет Киеву будет предоставлена военная помощь на сумму в $100 млрд. Ее рассмотрят в среду, 3 апреля.

Такой план разрабатывается на случай прихода к власти Трампа в США. Ведь если его одобрят - Альянс также получит контроль над возглавляемой США группой поддержки оружия Ramstein. Это позволит НАТО управлять поставками летального оружия в Украину впервые после начала полномасштабной войны России в Украине.

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