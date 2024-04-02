По словам дипломатов, доля США в этих 100 миллиардах долларов будет значительно меньше, чем пакет двухпартийной помощи, одобрение которого задерживается.

НАТО разрабатывает план обеспечения пятилетнего пакета военной помощи для Украины на сумму до 100 миллиардов долларов. Так Альянс пытается защитить Украину от "ветра политических изменений", который может привести ко второму президентству Трампа.

Об этом пишет Financial Times. Отмечается, что предложение о так называемой Миссии для Украины выдвигает генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Его министры иностранных дел стран НАТО обсудят в среду, 3 апреля.

В случае одобрения этого плана Альянс также получит контроль над возглавляемой США группой поддержки оружия Ramstein. Это позволит НАТО управлять поставками летального оружия в Украину впервые после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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Генеральный секретарь, который уйдет в отставку уже этой осенью, стремится достичь соглашения до саммита лидеров НАТО в Вашингтоне, который должен состояться в июле.

"Это будет переход через Рубикон. НАТО будет играть роль в координации летальной помощи для Украины. Я вижу, что возникает консенсус, и я думаю, что он будет там к тому времени, когда мы сядем в самолет в Вашингтон", – сказал один из собеседников издания.

FT отмечает, что предложение о создании Миссии поступило в тот момент, когда администрация Байдена пытается получить от Конгресса одобрение двухпартийного пакета военной поддержки Украине стоимостью 60 миллиардов долларов. Против него открыто выступал лидер республиканцев Дональд Трамп – один из участников президентских выборов, которые состоятся в ноябре. Многие союзники считают тупиковую ситуацию предвестником того, как изменится политика США в отношении Киева в случае победы Трампа.

По словам дипломатов, доля США в этих 100 миллиардах долларов будет значительно меньше, чем пакет двухпартийной помощи, одобрение которого задерживается. Сейчас продолжаются дискуссии относительно структуры финансирования этого фонда: некоторые настаивают на том же распределении, которое используется для финансирования общего бюджета НАТО. Согласно ему, США должны были бы предоставить чуть более 16 миллиардов долларов.

"Министры иностранных дел обсудят лучший способ организации поддержки Украины со стороны НАТО, чтобы сделать ее более мощной, предсказуемой и устойчивой", – сказал представитель НАТО, добавив, что дискуссии, как ожидается, продолжатся накануне июльского саммита.

Двое дипломатов предупредили, что для создания фонда нужна поддержка всех 32 членов Альянса. Вероятно, впереди будут месяцы переговоров, которые могут привести к исключению некоторых частей предложения.

Ожидается определенное сопротивление со стороны государств, которые выступают против предоставления оружия Украине, например Венгрии. Против высказаться могут и те страны, которые боятся, что это будет означать прямое участие НАТО в войне, ведь российский диктатор Владимир Путин часто пытается выставить вторжение в Украину как противостояние России и Альянса.

"Мы продолжаем работать с нашими друзьями в Европе и Канаде, чтобы обеспечить поступление поддержки [Украине]. На этом сосредоточено внимание в штабе НАТО. Я не вижу, чтобы кто-то отпускал ногу с газа. Я вижу, как страны каждую неделю выдвигают новые идеи ... Я ожидаю, что это будет в центре внимания на встрече министров, которая начнется завтра", – отметила посол США в НАТО Джулианна Смит.

Война в Украине: последние заявления партнеров

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Украина в конечном итоге станет членом НАТО. По его словам, вопрос заключается в создании "хорошей и ясной" дорожной карты для достижения этой цели.

При этом он подчеркнул, что США не поддерживают удары Украины по территории России. Блинкен добавил, что Штаты с первого дня войны помогали Украине защитить себя, но не поддерживают удары по целям за пределами страны.

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