Грант Шаппс уверен, что союзники должны признать, что они сейчас живут в "предвоенном мире".

Страны НАТО, которые не тратят два процента ВВП на оборону, играют в "русскую рулетку" с будущим Запада, предупредил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

В статье для The Telegraph, посвященной 75-летию военного альянса, он заявил, что союзники должны признать, что мы сейчас находимся в "предвоенном мире".

"Мы должны выйти за рамки этой цели, чтобы укрепить нашу оборону. Тем не менее, некоторые страны все еще не могут удовлетворить даже два процента. Так продолжаться не может. Мы не можем позволить себе играть в русскую рулетку со своим будущим", - написал Шаппс.

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Говоря о юбилее НАТО, он сказал: "Отдать дань уважения прошлому НАТО недостаточно. Сегодня мы должны еще раз срочно задуматься о будущем альянса. Мы перешли из послевоенного мира в довоенный".

Министр предупредил, что Россия угрожает их соседям, а Китай становится все более агрессивным.

"Иран использует своих доверенных лиц, чтобы вызвать региональный хаос от Ближнего Востока до Йеменского пролива. Северная Корея постоянно бряцает своей ядерной саблей. Эти злонамеренные силы все чаще объединяются, и наша демократия оказывается под их прицелом.Семьдесят пять лет назад Джордж Оруэлл нарисовал ужасающую картину мира без НАТО. Сегодня мы живем в более опасную эпоху. И снова авторитарные "большие братья" пытаются нас разделить" - предупредил Шаппс.

Он отметил, что у стран НАТО есть большое преимущество.

"Сегодня наш альянс больше, сильнее и опытнее, чем когда-либо. И пока мы будем вместе, мы будем гарантировать, что оруэлловский финал никогда не произойдет", - добавил министр.

Финансирование НАТО - мнения

Дисбаланс в поставках оружия - это серьезный промах союзников Украины на Западе, считает генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 годах, заявил советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен.

В свое колонке The Wall Street Journal он отмечает, что Северная Корея за один месяц поставила Москве столько же артиллерийских боеприпасов, сколько Европейский союз смог поставить Киев за год.

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