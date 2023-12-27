Среди уничтоженных танков страны-агрессора есть новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых составляет почти $5 млн каждый.

С начала 2023 года сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали более полутысячи российских танков, которые обстреливали и пытались прорвать позиции Сил обороны.

Как сообщил пресс-центр СБУ, спецслужба ежедневно методично "минусует" вражескую бронетехнику в боях на восточном и Южном фронтах. Отмечается, что среди уничтоженных танков страны-агрессора – новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых составляет почти 5 млн американских долларов каждый.

"Прежде всего оккупанты использовали эту технику в составе так называемых "бронекулаков" для штурма Авдеевки и Бахмута. Также Захватчики привлекали тяжелую бронетехнику для сдерживания контрнаступательных операций украинских защитников на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Эффективное уничтожение российских танков на поле боя стало результатом филигранных оперативно-боевых операций СБУ совместно с подразделениями ВСУ", - говорится в сообщении.

В спецслужбе проинформировали, что для максимального поражения российской бронетехники был привлечен мощный арсенал противотанкового вооружения и современных беспилотных летательных аппаратов.

Потери РФ в Украине

За неделю, с 18 по 24 декабря, уничтожено более 7 тыс. российских захватчиков и 927 единиц вражеской техники.

Отдельно, уничтожено 927 единиц вооружения военной техники врага: 119 танков, 196 боевых бронированных машин, 177 артиллерийских систем, 9 РСЗО, 2 установки ПВО, 256 единиц автотехники, 35 единиц спецтехники.

Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 3 самолета, 4 ракеты и 126 БпЛА.

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