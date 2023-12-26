Тактическая авиация поразила вражеский корабль крылатыми ракетами.

ВСУ уничтожили 13 ударных БПЛА и большой десантный корабль.

Об этом речь идет в сообщении Воздушных сил. "Около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в районе Феодосии. Результат - "на лицо"!",- поделились в Воздушных силах.

Также там добавили, что с 18:30 25 декабря по 03:00 26 декабря противник атаковал с юго-восточного направления ударными БПЛА типа Shahed. Всего были зафиксированы пуски 19 "шахедов" из районов Балаклава – Крым и Приморско-Ахтарск – РФ.

Видео дня

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА Shahed-136/131 в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

Ночная воздушная атака

Вечером в понедельник, 25 декабря, Украина оказалась под атакой российских беспилотных летательных аппаратов. В 23:58 стало известно, что в Николаеве слышали звуки взрывов. Уже через несколько минут воздушные силы написали, что в районе Николаева фиксируют российский беспилотный летательный аппарат.

Атака на российский корабль в Крыму

В ночь на вторник, 26 декабря, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Об этом сообщили местные жители. Около 01:50 в чатах Феодосии появилась информация о громких взрывах и пожаре в районе порта. Оккупанты сразу перекрыли движение по Крымскому мосту.

Российский Telegram-канал SHOT написал, что жители Феодосии слышали несколько взрывов в районе порта, затем в небе появились следы дыма. В городе работала противовоздушная оборона.

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