При этом враг потерял в украинском небе 77 самолетов и 90 вертолетов.

Российские фашисты уже выпустили по Украине 395 крылатых ракет и нанесли 259 ракетных ударов по нашей территории.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ.

"При этом враг потерял в украинском небе 77 самолетов и 90 вертолетов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным командования ВС ВСУ, за сутки, 13 марта, украинские военные уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотник врага.

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