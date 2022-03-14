Сегодня над Киевом сбили крылатую ракету / фото t.me/vitaliy_klitschko
Российские фашисты уже выпустили по Украине 395 крылатых ракет и нанесли 259 ракетных ударов по нашей территории.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ.
"При этом враг потерял в украинском небе 77 самолетов и 90 вертолетов", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по данным командования ВС ВСУ, за сутки, 13 марта, украинские военные уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотник врага.